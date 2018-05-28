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F-35 и F/A-18 не смогут выходить на связь без ущерба для скрытности
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F-35 и F/A-18 не смогут выходить на связь без ущерба для скрытности 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На прошлой неделе компания Boeing представила обновленный F/A-18E/F Block III Super Hornet. Он отличается от более ранних модификаций расширенной номенклатурой вооружений, большим боевым радиусом, улучшенной системой обнаружения и сопровождения целей, а также меньшим потреблением горючего. В компании отметили, что новая машина создана не для конкуренции с F-35, а для работы в тандеме с истребителем пятого поколения.
"Super Hornet и F-35 — основа боевой авиации ВМС США, они останутся основными истребителями флота на десятилетия", — заявил руководитель подразделения по созданию боевых самолетов корпорации Boeing Дэн Джиллиан.
Между тем оба самолета не могут выходить на связь без ущерба для собственной незаметности.
"Очевидно, проблема F-35 состоит в том, что он должен оставаться незамеченным и в то же время должен передавать информацию. Эти функции могут быть несовместимы", — заявил капитан Дэвид Киндли, руководитель программ F/A-18 и EA-18G от ВМС США. По его словам, в будущем будут предложены различные варианты устранения данного недостатка.
По словам Киндли, F/A-18 не планируется посылать в самое сердце интегрированной системы ПВО противника. Лидирующая роль останется за F-35. Это компромиссное решение, над которым придется работать.
F-35 использует канал связи Link 16 для обмена данными с самолетами четвертого поколения. В качестве основного канала передачи данных используется система MADL (Multifunction Advanced Data Link).
В настоящий момент ведутся споры о том, как связывать F-35 с другими самолетами, завил менеджер Boeing Боб Корнегай. Об этом сооющает Military.com.
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