Проект «Танцуй в парках» стартовал в Подмосковье

Третий сезон проекта «Танцуй в парках» стартовал в Московской области. Семейный спортивный фестиваль «Уроки акробатического рок‐н‐ролла и буги‐вуги», собравший в 2017 году более 1500 участников, будет проходить летом в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого Химках . Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства физической культуры и спорта.

Спортсмены и тренеры будут ждать гостей каждые выходные. Обучение будет проходить на нескольких площадках. Главная из них будет располагаться в центре парка на Фестивальной площади, где смонтирована сцена. Для обучающихся танцам положили специальное покрытие и установили звуковое и световое оборудование.