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Проект «Танцуй в парках» стартовал в Подмосковье
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Проект «Танцуй в парках» стартовал в Подмосковье 

РИА Новости 28 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 май — РИА Новости. Эта акция в Московской области проходит уже в третий раз.
Третий сезон проекта «Танцуй в парках» стартовал в Московской области. Семейный спортивный фестиваль «Уроки акробатического рок‐н‐ролла и буги‐вуги», собравший в 2017 году более 1500 участников, будет проходить летом в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства физической культуры и спорта.
Спортсмены и тренеры будут ждать гостей каждые выходные. Обучение будет проходить на нескольких площадках. Главная из них будет располагаться в центре парка на Фестивальной площади, где смонтирована сцена. Для обучающихся танцам положили специальное покрытие и установили звуковое и световое оборудование.
Глава подмосковного Минспорта Роман Терюшков рассказал, что проект проводится совместно с Федерацией акробатического рок-н-ролла. Эта акция проходит в Московской области в третий раз. По словам Терюшкова, это «говорит о ее популярности и востребованности среди населения». Министр отметил, что с каждым годом проектом интересуется все больше жителей.
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