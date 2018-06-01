РЖД подготовили резервные вагоны и локомотивы на случай нештатных ситуаций в пути поездов с болельщиками

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

«Мы провели большую работу для того, чтобы исключить нештатные ситуации, однако рассматривали и вероятность самых разных инцидентов. Мы параллельно рассмотрели план соответствующих мероприятий для подвижного состава. Так, на протяжении следования поездов с болельщиками будут находиться резервные вагоны, резервный персонал, резервные локомотивы», — отметил Д. Пегов.

Он пояснил, что замена вагона или локомотива не потребует много времени, а график составлен таким образом, чтобы болельщики в любом случае успели на спортивные мероприятия.