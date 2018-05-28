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На Кубани зенитчики отразили масштабный авиаудар
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На Кубани зенитчики отразили масштабный авиаудар
News.ru
1 час назад
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News.ru
Зенитчики Южного военного округа в ходе учений на полигоне Ейский отработали несколько тактических сценариев по защите стратегических наземных объектов от налёта авиации и перехвату целей.
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