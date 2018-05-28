Эксперт: ракета «Бронебойщик» гарантированно уничтожит технику врага

Владимир Лепин. Государственные испытания новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик» завершатся до конца года, заявил журналистам гендиректор концерна «Техмаш»

"Да, мы хотим завершить и, собственно, начать поставлять в войска, если все будет удачно", — сказал гендиректор, подчеркнув, что на нынешнем этапе «Бронебойщик» полностью подтверждает свои характеристики.

Так, ракета способна, в зависимости от настроек, взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.

"Семейство ракет С-8 — это неуправляемые авиационные ракеты, они запускаются с боевых блоков Б-8 самолетов штурмовой авиации — таких, как Су-25 или истребительно-бомбардировочной авиации — такой, как Су-24 или Су-27, а также на вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Боеприпас представляет собой ракету, которая располагается в направляющих боевых модулей, которые устремляются по курсу и поражают наземную цель, то есть фактически это ракета класса «воздух-земля». Подобный боеприпас — С-8 ОФП — эффективен против бронированных целей, прежде всего, против танков, бронетранспортеров и БМП. Если такую технику наш самолет встретит в виде колонны или рассредоточенной по полю, то в результате воздействия боеприпасом он гарантированно ее уничтожит", — сказал Алексей Леонков.

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