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Эксперт: ракета «Бронебойщик» гарантированно уничтожит технику врага
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Эксперт: ракета «Бронебойщик» гарантированно уничтожит технику врага 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Государственные испытания новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик» завершатся до конца года, заявил журналистам гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
"Да, мы хотим завершить и, собственно, начать поставлять в войска, если все будет удачно", — сказал гендиректор, подчеркнув, что на нынешнем этапе «Бронебойщик» полностью подтверждает свои характеристики.
Так, ракета способна, в зависимости от настроек, взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.
Как отметил в эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, ракета «Бронебойщик» предназначена для вооружения авиации.
"Семейство ракет С-8 — это неуправляемые авиационные ракеты, они запускаются с боевых блоков Б-8 самолетов штурмовой авиации — таких, как Су-25 или истребительно-бомбардировочной авиации — такой, как Су-24 или Су-27, а также на вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Боеприпас представляет собой ракету, которая располагается в направляющих боевых модулей, которые устремляются по курсу и поражают наземную цель, то есть фактически это ракета класса «воздух-земля». Подобный боеприпас — С-8 ОФП — эффективен против бронированных целей, прежде всего, против танков, бронетранспортеров и БМП. Если такую технику наш самолет встретит в виде колонны или рассредоточенной по полю, то в результате воздействия боеприпасом он гарантированно ее уничтожит", — сказал Алексей Леонков.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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