Продолжаются работы по вводу в строй новейшего топливозаправщика Ил-78М-90А

Заводские летные испытания новейшего российского топливозаправщика планируется начать в июле. Его можно использовать в качестве военно-транспортного самолета.

В марте проведен комплекс наземных испытаний самолета Ил-78М-90А. Заводские летные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А планируется начать в июле.

В настоящее время самолет Ил-78М-90А, построенный на ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП», проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы. После их завершения топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний. Работы ведутся в соответствии с графиком и под контролем 735 военного представительства.

Первый полет Ил-78М-90А совершил в январе 2018 года.

Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также оборудована новая кабина, которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. Также возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации с хвостового агрегата. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка до четырех самолетов оперативно-тактической авиации.

Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома силами личного состава инженерно-технических служб авиационных подразделений. В случае необходимости на него может устанавливаться оборудование для пожаротушения.