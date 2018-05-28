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Продолжаются работы по вводу в строй новейшего топливозаправщика Ил-78М-90А
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Продолжаются работы по вводу в строй новейшего топливозаправщика Ил-78М-90А 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Заводские летные испытания новейшего российского топливозаправщика планируется начать в июле. Его можно использовать в качестве военно-транспортного самолета.
В марте проведен комплекс наземных испытаний самолета Ил-78М-90А. Заводские летные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А планируется начать в июле.
В настоящее время самолет Ил-78М-90А, построенный на ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП», проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы. После их завершения топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний. Работы ведутся в соответствии с графиком и под контролем 735 военного представительства.
Первый полет Ил-78М-90А совершил в январе 2018 года.
Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также оборудована новая кабина, которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.
Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. Также возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации с хвостового агрегата. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка до четырех самолетов оперативно-тактической авиации.
Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома силами личного состава инженерно-технических служб авиационных подразделений. В случае необходимости на него может устанавливаться оборудование для пожаротушения.
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