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Пластикового ребенка из Индии попытаются спасти
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Пластикового ребенка из Индии попытаются спасти 

МедикФорум 17 минут назад
Фото: МедикФорум
Женщина из Индии произвела на свет «пластикового» малыша. Мальчик родился с редким расстройством, из-за которого его кожа выглядит восковой и глянцевой. Сразу после появления на свет этого мальчика его родители за 6 часов посетили три больницы. А всё из-за того, что ребенок выглядел так, словно он был запечатан в пластик. Естественно, что врачи первой больницы, где и состоялись роды, заподозрили, что мальчик нуждается в экстренной медицинской помощи, которую они оказать не могут. Акушеры посоветовали родителям отвести ребёнка как можно скорее в другой госпиталь, но и там медики развели руками. Тогда мальчика направили в частную больницу, расположенную приблизительно в 500 километрах от Нью-Дели. Хотя стоимость лечения здесь достаточно высока, местные специалисты согласились лечить ребёнка бесплатно, заинтересовавшись этим удивительным случаем.
Данное расстройство кожи под названием ламеллярный ихтиоз является чрезвычайно редким. В настоящее время ребенок находится на аппаратах искусственного жизнеобеспечения, но его родителям заявили о том, что у мальчика неплохие шансы выжить. Расстройство ребенка вызывается редким дефектом генов, с которым сталкивается один человек на каждые 600 000. У жертв ихтиоза может наблюдаться тугая и очень пластиковая на вид мембрана на коже, которая впоследствии спадает.
В целом, болезнь характеризуется избыточным отшелушиванием кожи, при этом ген недуга передают родители, которые сами от ихтиоза не страдают. Болезнь не заразна, но в распоряжении врачей нет никаких эффективных методов лечения, а среди осложнений ихтиоза отмечаются выпадение волос, частый перегрев, нарушения кровообращения и проблемы с глазами. Лечение у ихтиоза чисто симптоматическое. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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