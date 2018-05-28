К границам Белоруссии перебрасывают тысячи американских танков 

Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков. Около двух тысяч машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1 тысяча 400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен, информируют «Белорусские новости» со ссылкой на бригадного генерала Кая Роршнайдера в Ляйпциге.
Передислокация техники осуществляется в рамках операции «Атлантическая решимость», с помощью которой США хочет усилить союзников в Восточной Европе.