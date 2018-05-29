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Спортсмены из Десеновского выиграли очередной матч
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Спортсмены из Десеновского выиграли очередной матч 

Префектура ТиНАО города Москвы 29 мая 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортсмены из команды «Новые Ватутинки» поселения Десеновское 27 мая провели очередной матч в рамках Открытого футбольного турнира в Сосенском. Коллектив одержал победу.
— Мы провели матч против футбольной команды «Звезда». Нам необходима была победа, поэтому коллектив продемонстрировал хороший уровень игры, — рассказал капитан ФК «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов. — Основной состав смог принять участие в матче, что сказалось на качестве. Счет говорит сам за себя: 6:1. Мы получили огромное удовольствие от этой игры и уже готовимся к следующей.
Отметим, что по результатам шестого тура Открытой футбольной лиги в Сосенском ФК «Новые Ватутинки» занял второе место, имея в своем активе 13 очков.
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