Грустная судьба «стратега»: Российский ПАК ДА завис между небом и землей

Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) должен получить индекс ОКБ Туполева — всем прекрасно известные две буквы «Ту», сообщил на Петербургском международном экономическом форуме президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Надо сказать, информация явно не сенсационного характера, странно было бы ожидать, чтобы перспективный стратегический бомбардировщик, созданный в ОКБ Туполева, летал под индексом МиГ или Су. Ну, а до индекса « ОАК » пока еще никто не додумался. Куда было бы интереснее узнать подробности развития проекта, начавшегося в 2009 году. Он настолько засекречен, что макета бомбардировщика, даже пластилинового, пока никто не видел. Это событие нам обещают в этом году. Но дождемся ли?

Известно наверняка лишь два момента. Во-первых, самолет будет дозвуковым. Во-вторых, малозаметным. То есть выбрана концепция американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, который также обладает этими двумя качествами. А еще он абсолютный мировой рекордсмен по части стоимости — в конце 90-х годов Пентагон был вынужден выплачивать за каждую машину компании-производителю Northrop больше 2 млрд долларов. И это в масштабе цен конца прошлого века. Всего же был построен 21 «Спирит», 2 из них потеряны.

Получается, что туполевцы, спустя 35 лет после американцев (ПАК ДА должен появиться в середине 30-х годов), произведут самолет примерно такой же концепции.

Однако ВВС США , формируя требования к В-2, исходили в значительной степени из следующих обстоятельств, основанных на особенностях построения своей стратегической авиации.

1. Данный бомбардировщик является воздушной составляющей ядерной триады. И действовать он должен, прежде всего, против главного соперника, обладающего тем же самым ядерным потенциалом. То есть против России . Ну, а когда вырабатывалась концепция В-2, то речь шла о Советском Союзе.

2. Делать бомбардировщик высокоскоростным не имело смысла в связи с тем, каким потенциалом ПВО обладала Россия. Во-первых, от перехватчика МиГ-31, имеющего скорость, равную 3000 км/ч, «убежать» никакому бомбардировщику невозможно. Во-вторых, для российских зенитно-ракетных комплексов высокая скорость цели не имеет принципиального значения.

3. Американские средства ядерного удара «воздух-поверхность» не имеют ракет, которые обладали бы значительной дальностью полета до цели. Есть лишь ядерные бомбы В61. Для того, чтобы их сбросить, бомбардировщик должен войти в зону действия ПВО России. И в этом случае надо либо чтобы каждого «Спирита» сопровождал как минимум полк истребителей защиты, что нереально, либо делать бомбардировщик максимально малозаметным.

Вот по этому пути и пошли конструкторы компании Northrop.

Однако было это в конце 70-х годов прошлого века, когда формулировалась концепция бомбардировщика. С тех пор возможности обнаружения малозаметных целей у наземных комплексов ПВО существенно возросли. И слепо повторять «телодвижения» американцев было бы довольно странно.

Дело в том, что российская стратегическая авиация выстроена на иных принципах. Бомбардировщикам-ракетоносцам Дальней авиации для нанесения ядерного удара нет необходимости входить в зону ПВО противника. Потому что ракеты Х-102 с ядерной боевой частью имеют дальность 5500 км. Появились они не так давно. Но и до этого наши стратегические самолеты имели ракету Х-55 с дальностью от 2500 до 3500 км. Поэтому использование малозаметного носителя этих ракет выглядело бы довольно странно, поскольку самолет в момент пуска будет находиться в относительной безопасности (абсолютной безопасности, как известно, в военном деле не бывает).

Дело в том, что достижение малозаметности накладывает ограничения на другие параметры. Так, стелс-геометрия самолета не лучшим образом сказывается на его аэродинамических качествах. Отсюда и дополнительный расход топлива, и более сложная управляемость полетом. Ну, и, разумеется, дополнительные финансовые затраты при разработке планера и систем управления.

Нам сейчас остается только гадать в связи с запредельной секретностью проекта, что же в ПАК ДА будет отличного от того, что было вложено в американский В-2. А ведь «американец» не может похвастаться по сравнению с нашими «стратегами» — Ту-95 и Ту-160 — ни дальностью, ни боевой нагрузкой.

В ситуации неоднозначности вполне можно предположить, что к моменту принятия ПАК ДА на вооружение это будет беспилотный самолет.

Кстати, момент принятия самолета на вооружение также покрыт мраком и неизвестностью. В прошлом году замминистра обороны Юрий Бондырев, который сейчас вошел в силовой блок правительства, говорил о том, что это должно произойти не позднее 2029 года. Однако все прогнозы Юрия Ивановича имеют сильно оптимистический характер. Это касается и авиации, и строительства кораблей, и создания сухопутной техники. Еще неизвестно, сколько времени должно пройти до первого полета прототипа. Только после этого можно строить прогнозы относительно полной готовности самолета. Поэтому вполне можно предположить, что к тому моменту начнется эпоха беспилотной авиации.

Существует объективное обстоятельство замедления разработки ПАК ДА. И это не только деньги, о которых говорят все. Сравнительно недавно Министерство обороны «вспомнило», что у нас есть прекрасный стратегический бомбардировщик, который превосходит абсолютно по всем характеристикам (кроме вышеупомянутой малозаметности) все бомбардировщики мира.

Это Ту-160. У него в сравнении с другими стратегическими бомбардировщиками самая большая полезная нагрузка (45 т), самая высокая скорость (2230 км/ч), ему нет равных по предельной высоте полета (22000 м), по боевому радиусу (7300 км), по тяговооруженности (0,37), по совокупной тяге двигателей (100 тс).

При этом он, конечно, на 10 лет старше «Спирита» — эксплуатация Ту-160 началась в 1987 году. Соответственно, и авионика у самолета уже не вполне удовлетворяет современным требованиям.

Было принято решение модернизировать «Белого лебедя», как называют Ту-160, до уровня Ту-160М2. Министерство обороны объявило о готовности закупить 50 новых самолетов. Это будут именно новые, а не предварительно отремонтированные эксплуатирующиеся Ту-160. Для этих целей на Казанском авиазаводе были восстановлены технологии производства планеров. В самарском СНТК им. Н. Д. Кузнецова разработана новая модификация двигателя с улучшенными характеристиками.

Значительный вклад в создание уникального ракетоносца делает концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), разрабатывающий абсолютно новую современную авионику. Как утверждает Юрий Борисов , за счет внедрения новых систем боевая эффективность Ту-160М2 возрастет в 2,5 раза по сравнению со своим предшественником.

Среди различных систем управления ракетоносцем будут использованы специально спроектированные для Ту-160М2 РЛС с фазированной антенной решеткой «Новелла-НВ1−70», навигационная система К-042К-1, автопилот АБСУ-200−1. Будет внедрена и новая система управления вооружением, благодаря которой возрастет эффективность использования самой дальнобойной в мире ракеты Х-101/Х-102. Повысится точность бомбардировок корректируемыми бомбами. Под него будут созданы и новые ракеты, и планирующие бомбы. Самолет будет оснащен «стеклянной кабиной», что позволит разгрузить экипаж от исполнения рутинных действий.

Причем за счет использования открытой архитектуры приборного оборудования удастся максимально упростить процесс последующих модернизаций самолета за счет замены старых блоков новыми. Необходимо будет просто присоединить к разъему новый блок и закрепить его, а операционная система автоматически «пропишет» его на борту самолета.

При этом конструкторы концерна КРЭТ пошли дальше. Представитель концерна Владимир Михеев рассказал в интервью РИА «Новости» о возможностях электронного оборудования модернизированного самолета: «В Ту-160М2 каждый электронный блок самолета будет способен при необходимости заниматься всеми вопросами — например, комплекс электронной борьбы сможет брать на себя функции других систем управления. То есть, если вышел из строя один из компьютеров, то система позволяет переключить ресурсы всего самолета на решение этой проблемы». Это означает повышение живучести электронных систем самолета. В совокупности с высокой живучестью механических систем, достигающейся за счет распараллеливания исполнительных агрегатов и трубопроводов, снижения к минимуму опасности пожара и взрыва на борту, это позволит еще больше повысить надежность стратегического ракетоносца.

Важнейшим элементом живучести самолета является комплекс самообороны, также разрабатываемый КРЭТ. По утверждению Владимира Михеева, он позволит защитить ракетоносец от всех угроз как со стороны наземных ракетных комплексов, так и от авиационных средств поражения.

В апреле было сообщено, что первый Ту-160М2 уже начал строиться. Его первый полет ожидается в 2021 году. Затем начнутся доводки, затем испытания. В конце концов, дело дойдет и до выпуска первой серии из 10 самолетов. Учитывая, что Казанский авиазавод способен производить 5 самолетов в год, 50 будут готовы к середине либо к концу 30-х годов. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млрд рублей.

Исходя из этой арифметики, можно понять, что в процесс обновления российской Дальней авиации ПАК ДА до 2040 года никак не влезает. И о присвоении индекса на этапе эскизного проекта говорить слишком преждевременно.

Военные новости: Минобороны запретило гаджеты на режимных объектах и отказалось от «флешек»