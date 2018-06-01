Наши дети: яркие фотографии и интересные факты о маленьких костромичах

1 июня — День защиты детей. Редакция портала K1NEWS.RU подготовила материал к празднику. Мы собрали интересные факты о детях Костромской области и нашли в своем архиве фотографии, на которых изображены дети — грустные и веселые, задумчивые и радостные. Все они — маленькие жители нашего региона.

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1. В 2017 году в области родилось 6,9 тысяч малышей.

2. Несовершеннолетние составляют 20% населения Костромской области. Если считать по гендерному признаку, мальчиков из них чуть больше половины — 51%, а девочек — 49%.

3. В 2017 году в регионе величина прожиточного минимума на одного ребенка подросла до 9,4 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 3,5%.

4. В конце прошлого года организации, занимающиеся образованием детей, посещало 37 тысяч «дошколят». Всего в Костромском регионе работало 376 учреждений, учащих детей по программам дошкольного образования.

5. Недавно Костромастат провел выборочное исследование. Его результат любопытен: оказывается, в нашем регионе в семьях, имеющих детей до 16 лет, среднедушевой доход составляет 14,5 тысяч рублей в месяц на человека.