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Наши дети: яркие фотографии и интересные факты о маленьких костромичах
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Наши дети: яркие фотографии и интересные факты о маленьких костромичах 

k1news.ru 1 июня 2018
Фото: k1news.ru
1 июня — День защиты детей. Редакция портала K1NEWS.RU подготовила материал к празднику. Мы собрали интересные факты о детях Костромской области и нашли в своем архиве фотографии, на которых изображены дети — грустные и веселые, задумчивые и радостные. Все они — маленькие жители нашего региона.
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1. В 2017 году в области родилось 6,9 тысяч малышей.
2. Несовершеннолетние составляют 20% населения Костромской области. Если считать по гендерному признаку, мальчиков из них чуть больше половины — 51%, а девочек — 49%.
3. В 2017 году в регионе величина прожиточного минимума на одного ребенка подросла до 9,4 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 3,5%.
4. В конце прошлого года организации, занимающиеся образованием детей, посещало 37 тысяч «дошколят». Всего в Костромском регионе работало 376 учреждений, учащих детей по программам дошкольного образования.
5. Недавно Костромастат провел выборочное исследование. Его результат любопытен: оказывается, в нашем регионе в семьях, имеющих детей до 16 лет, среднедушевой доход составляет 14,5 тысяч рублей в месяц на человека.
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