Сколько раз за США могли взорвать сами себя время холодной войны

В годы холодной войны жители обоих полушарий планеты находились в постоянном страхе начала Третьей Мировой войны. После Карибского кризиса, каждый школьник по обе стороны океана точно знал, сколько времени до его города будет лететь ракета с ядерным зарядом в случае начала войны. В то же время, как это ни парадоксально США нужно было опасаться ни СССР, а саму себя. Как минимум четыре раза военные и гражданские специалисты этой страны чуть было не устроили сами себе ядерный Армагеддон.

Неудачный перелет

В последнее время в связи с событиями на Корейском полуострове, аналитики все чаще вспоминают войну 1950-х годов, в которой Южной Корее помогали вооруженные силы США. Примечательно, что в то время, как и сегодня Вашингтон рассматривал возможность применения ядерного оружия, но в итоге наказал сам себя. Летом 1950-го года с авиабазы, расположенной в Калифорнии поднялись в воздух и взяли курс на остров Гуам 10 бомбардировщиков Б-29. Каждый из самолетов нес по одной атомной бомбе Mark IV. Неожиданно у самолета, в котором находился командующий эскадрильей генерал Роберт Тревис, отказали шасси. Поломка была настолько серьезной, что самолет развернулся и лег на обратный курс. Но, приземлиться он не сумел, как гора металлолома, рухнув в северо-западной части аэродрома американской военной базы. От сильного удара о землю детонировала взрывчатка. Из 20 человек находящихся в самолете погибли все, включая генерала Тревиса. В то же время, если бы в бомбу была вмонтирована штатная расщепляющая капсула, произошел бы ядерный взрыв, избежать которого получилось буквально чудом.

Сложно, даже приблизительно подсчитать, сколько обвинений выслушал СССР после аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее, в мире почему-то забыли о том факте, что в 1966 году Детройт чуть было, не повторил судьбу Припяти, превратившейся в город-призрак. По причине серьезных инженерных просчетов и нарушения техники безопасности Обогатительный реактор Ферми — 1, расположенный между Детройтом и Толедо, чуть было не взлетел на воздух. В описании данного инцидента в ряде научно-популярных изданий США, говорится, что из-за проблем с системой охлаждения ядро реактора раскалилось до 370 градусов Цельсия и даже местами расплавилось. Следом потек защитный контур, что означало неминуемую масштабную экологическую катастрофу аналогичной Чернобылю и Фукусиме . Буквально чудом ее удалось избежать.

Потерянная водородная бомба

В то же время самым возмутительным инцидентом, произошедшим с ядерным оружием в США, является потеря водородной атомной бомбы, которая, кстати, не найдена до их пор. Этот вопиющий случай произошел в 1958 году неподалеку от острова Тайби, расположенного в штате Джорджия. Летчики одной из военных авиабаз совершали плановый полет с водородной бомбой Mark 15 на борту. Неожиданно в самолете обнаружилась неисправность. Летчики приняли решение о внеплановой посадке, которая могла пройти достаточно жестко. Очевидно, наслышанные об инциденте с их коллегами в 1950-м году в Калифорнии пилоты бомбардировщика решили не рисковать, приземляясь с водородной бомбой на борту, и попросту скинули ее в воду у побережья США. При этом им даже в голову не пришла простая мысль, что у бомбы, от удара о воду мог сработать взрыватель. Самолет приземлился удачно. Никто из пилотов не пострадал, в то время как водородная бомба до си пор лежит на глубине около 3 метров. Причем, несмотря на то, что примерное место ее падения известно попыток найти и поднять бомбу на поверхность пока не предпринималось.

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