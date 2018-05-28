В США самолёт совершил аварийную посадку на автостраду 

В американском штате Юта одномоторный самолёт совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с механикой.
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что инцидент произошёл во время обучающего полёта. На борту самолёта находились инструктор и его ученик.
В результате происшествия никто не пострадал, хотя самолёт задел транспортное средство на земле.
Ранее самолёт Airbus 321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил внеплановую посадку в берлинском аэропорту Тегель из-за отказа одного из двигателей.