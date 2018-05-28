В США самолёт совершил аварийную посадку на автостраду

В американском штате Юта одномоторный самолёт совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с механикой.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошёл во время обучающего полёта. На борту самолёта находились инструктор и его ученик.

В результате происшествия никто не пострадал, хотя самолёт задел транспортное средство на земле.