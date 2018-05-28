Три соединения РВСН перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс»

Ранее сообщалось о перевооружении Тагильского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

"Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — рассказал Каракаев в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».

По его словам, продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений, в частности соединение в Йошкар-Оле получит комплексы «Ярс» мобильного базирования.

"Кроме того, идёт перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» стационарного (шахтного) базирования", — добавил Каракаев.