Три соединения РВСН перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс» 

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уже в трех соединениях российских Ракетных войск стратегического назначения завершен переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.
Ранее сообщалось о перевооружении Тагильского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
"Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — рассказал Каракаев в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».
По его словам, продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений, в частности соединение в Йошкар-Оле получит комплексы «Ярс» мобильного базирования.
"Кроме того, идёт перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» стационарного (шахтного) базирования", — добавил Каракаев.