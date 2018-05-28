Репортаж о том, как российские вооруженные силы перемещаются по миру

Когда речь заходит об аэромобильности, российские вооруженные силы уступают только армии США . Согласно Отчету о соотношении ВС и вооружений (Military Balance Report) 2018 года, у России на вооружении имеется 177 средних и тяжелых транспортных воздушных судов. Для сравнения в Америке на вооружении имеется 658 таких самолетов, в Китае — 84, во Франции — 46, а в Соединенном Королевстве — 44 транспортных самолета. Российский транспортный флот продемонстрировал свою эффективность в ходе недавних военных операций в Сирии , но как такой многочисленный флот смог появиться у страны, которая долгое время уделяла основное внимание сухопутным войскам? Какими уникальными возможностями он обладает?

Одним из главных стимулов, способствовавших созданию мощного транспортного воздушного флота, стало существование ВДВ — специальных воздушно-десантных войск в составе российской армии, которые отделены от сухопутных сил. Подобно тому, как Корпус морской пехоты США можно назвать специализированными экспедиционными войсками немедленного реагирования — экспедиционные батальоны морской пехоты США готовы к мгновенной переброске в любую точку мира — в основе ВДВ лежит точно такая же концепция. Основным самолетом российского транспортного флота является Ил-76, который был специально разработан для ВДВ в качестве транспортного самолета и самолета для воздушного десантирования.

Внутри ВДВ есть особые отряды парашютного десантирования немедленного реагирования. Эти отряды должны развертывать независимые соединения легкой моторизированной пехоты, десантируясь с парашютом из самолета. Ил-76 способен нести в своей хвостовой части три боевых машины воздушно-десантной пехоты (БМД) — этого достаточно, чтобы экипировать один отряд ВДВ. Более того, по мере увеличения размеров БМД самолет тоже становится мощнее. Одна из последних версий Ил-76 — Ил-76МД-90А — оснащена более мощным планером и двигателями, способными справиться с увеличившимся весом новой БМД-4. Традиционная «штурмовая» роль Ил-76 очевидна благодаря тому, что в его первоначальной конструкции есть 23-миллиметровые зенитные пушки, установленные против направления полета, чтобы при необходимости можно было открыть огонь по истребителям противника.

ВДВ также принимают участие в противоповстанческих операциях и обеспечивают силовое подкрепление — важная функция, учитывая огромные размеры Российской Федерации. В рамках таких миссий военные и боевая техника могут быть быстро переброшены из одной точки в другую на российских транспортных самолетах, однако после переброски они нередко используют более тяжелые боевые машины пехоты и танки, которые доставляются по железной дороге. Хотя у российских ВВС есть тяжелые транспортные самолеты Ан-124, которые могут перевозить тяжелую технику, они в основном используются для перевозки боеприпасов, а транспортировка тяжелой техники производится по суше или по морю.

Между тем возможности парашютного десантирования в ВВС США в основном ограничиваются пехотой и легкими машинами. Хотя M551 «Шеридан» можно было спустить на землю из летящего C-130 при помощи парашюта или из С-5, в США эти танки были сняты с вооружения в 1990-х годах. Хотя были предприняты попытки сконструировать новую легкую боевую машину, которая могла бы заменить собой «Шеридан», нынешние варианты, очевидно, обладают такой конструкцией, которую можно с легкостью перебрасывать по воздуху, но не сбрасывать при помощи парашюта. Китайские военные, по всей видимости, последовали примеру россиян и разработали целую серию боевых машин воздушно-десантной пехоты, включая варианты минометов, противотанковых установок и противотанковых гранатометов. Наконец, транспортные авиапарки европейских стран, по всей видимости, сконцентрировались на задаче по обеспечению пополнения запасов и миссиях по десантированию пехоты.

В будущем российский транспортный флот, по всей видимости, продолжит развиваться в том же направлении, что позволит российским ВВС увеличить возможный объем воздушных перевозок и обеспечить большую гибкость. Чтобы сохранить за собой статус страны со вторыми по величине аэромобильными силами, Россия стремится усовершенствовать и расширить свой флот. В настоящее время это требует от нее найти нового поставщика, поскольку прежний поставщик, предприятие «Антонов» , теперь полностью принадлежит украинцам. Новым поставщиком, скорее всего, станет компания «Ильюшин», поскольку она является единственным в России производителем транспортных судов.

Что касается будущих проектов «Антонова», по всей видимости, они сейчас занимаются разработкой не тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов, а скорее еще одного среднего транспортного самолета. Таким образом, главной функцией транспортного флота ВВС России останется переброска относительно легкой боевой техники ВДВ. Кроме того, поскольку российские компании продолжают модернизировать Ан-124, в ближайшем будущем у этих самолетов вряд ли появится замена. Это значит, что в обозримом будущем Россия останется страной, обладающей серьезным потенциалом воздушных перебросок и аэромобильными войсками, в состав которых будут входить легкие отряды немедленного реагирования, подобные американской морской пехоте и воздушно-десантным войскам.