День защиты детей отпразднуют в парках Москвы концертами, мастер‑классами и спортзарядками

Парки столицы ко Дню защиты детей приготовили обширную развлекательную и познавательную программу для малышей и их родителей, участники праздника смогут побывать на фестивале детских мюзиклов и мастер-классах от балетной школы, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгорпарка».

В топ-3 самых интересных мероприятий попали: фестиваль детских мюзиклов в саду «Эрмитаж», мастер-классы по актерскому мастерству в парке «Красная Пресня» и детские мастер-классы от балетной школы в Воронцовском парке.

«В саду «Эрмитаж» в пятницу (17:00 — 19:00) состоится «Классное шоу». Это гала-концерт, завершающий 12-й фестиваль Академии детского мюзикла. Зрители увидят самые яркие фрагменты 28 мюзиклов-участников фестиваля, которые юные артисты под руководством своих педагогов готовили в течении года», — говорится в сообщении.

Сад имени Баумана в пятницу в 12:00 приглашает на праздничный концерт. Дети продемонстрируют танцевальные и вокальные номера. Для всех желающих состоится мастер-класс по декорированию пряников разной величины и формы, которые потом можно будет взять на память и попробовать на вкус.

«В Воронцовском парке в пятницу в 11:00 откроется фотовыставка open air «Москва и москвичата». Это акция фестиваля визуального творчества «Арт-перекресток 2018». Состоится мастер-класс по арт-фотографии. В 12:00 в усадьбе Воронцово состоится мастер-класс по классическому танцу от школы балета Lil Ballerine. Дети 3-6 лет смогут раскрыть свой творческий потенциал в программе «Балет и сказка», где все упражнения выполняются в игровой форме», — добавляется в материале.

Кроме того, в 16:00 в парке начнется мастер-класс по баскетболу от фитнес-клубов.

Парк «Кузьминки» с 12:00 до 18:00 приглашает всех желающих стать участниками шоу мыльных пузырей, попробовать свои силы в настольном хоккее и футболе, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

Также праздничные мероприятия ко Дню защиты детей со спортивными играми, творческими номерами и интерактивной программой подготовили парки «Красная Пресня», «Фили», парк Горького и другие центральные площадки столицы.