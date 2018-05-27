Под защитой «Прометея»

Отечественный комплекс С-500 «Прометей» — это прежде всего система, занимающаяся вопросами противовоздушной обороны и способная бороться с баллистическими ракетами средней дальности, с дистанцией пуска порядка 3500 километров. Эти цели уничтожаются на среднем участке траектории.

Конструкторы закладывали в С-500 лучшие характеристики по сравнению с системами прошлых поколений. Так, ракеты С-500 будут развивать гиперзвуковую скорость порядка 7 километров в секунду. Для С-400 этот параметр равен 4,5 километра в секунду. Первые испытания показали также большую дальность по сравнению с С-400. По дальности С-500 способна работать на расстоянии до 500, а может, даже до 600 километров. Однако точный параметр пока держится в секрете. Также система способна перехватывать цели на высоте 200 километров — это верхняя граница атмосферы. Там находятся некоторые спутники, работающие в интересах военных, и здесь же проходят траектории баллистических ракет. Таким образом, совокупность характеристик комплекса С-500 делает его важным элементом российской системы противоракетной обороны. Он сможет противостоять угрозам из космоса и перспективным вооружениям — гиперзвуковым ракетам. Это будет первый элемент российской ПРО нового образца. Совместно с системой А-235 «Нудоль», способной перехватывать цели в космосе, которая после завершения испытаний и принятия на вооружение будет защищать Центральный промышленный район, С-500 «Прометей» полностью «закроет» пространство на высоте 200 километров, а возможно, и выше.

Что касается ближайших конкурентов — США , — то самая развитая система противовоздушной обороны, состоящая на вооружении их армии, — зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот». По многим характеристикам он уступает российским системам С-300 и С-400. Иногда его сравнивают с системой THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которая занимается противоракетными задачами — перехватом баллистических ракет средней дальности. Действует она путем кинетического перехвата, когда боевая часть ракеты должна непосредственно встретиться с целью, то есть осуществить прямое сбитие.

Применение зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» американцы отработали в борьбе с ракетами Р-17 советского производства (по классификации НАТО — «Скад»), которые были на вооружении Ирака . Опыт показал, что не все у этой системы было хорошо, но американцы утверждают, что недостатки устранили и, как говорят конструкторы, «довели».