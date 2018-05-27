Более 35 тыс. военных ЗВО прошли подготовку с учетом сирийского опыта

МОСКВА , 27 мая. / ТАСС /. Более 35 тыс. офицеров и младших командиров Западного военного округа (ЗВО) в ходе подготовки к летнему периоду обучения прошли сборы с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике . Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

"Занятия по действиям в составе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, организация тренировок по управлению огнем артиллерии, стрельбе танковых взводов с закрытых огневых позиций и занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам противника выполнялись с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике", — рассказал он.

Кроме того, военнослужащие провели все виды регламентного обслуживания бронетанковой автомобильной техники и специального транспорта.

В ходе подготовки к летнему периоду обучения полигоны Западного военного округа оборудовали новыми учебными точками с учетом современного опыта ведения боевых действий в Сирии.

"На полигонах танковой и общевойсковых армий, сухопутных полигонах Балтийского флота возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и участки для выполнения тактико-огневых упражнений стрельбы", — перечислил Мугинов.