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Более 35 тыс. военных ЗВО прошли подготовку с учетом сирийского опыта
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Более 35 тыс. военных ЗВО прошли подготовку с учетом сирийского опыта 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 35 тыс. офицеров и младших командиров Западного военного округа (ЗВО) в ходе подготовки к летнему периоду обучения прошли сборы с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.
"Занятия по действиям в составе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, организация тренировок по управлению огнем артиллерии, стрельбе танковых взводов с закрытых огневых позиций и занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам противника выполнялись с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике", — рассказал он.
Кроме того, военнослужащие провели все виды регламентного обслуживания бронетанковой автомобильной техники и специального транспорта.
В ходе подготовки к летнему периоду обучения полигоны Западного военного округа оборудовали новыми учебными точками с учетом современного опыта ведения боевых действий в Сирии.
"На полигонах танковой и общевойсковых армий, сухопутных полигонах Балтийского флота возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и участки для выполнения тактико-огневых упражнений стрельбы", — перечислил Мугинов.
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