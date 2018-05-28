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За сутки в Петербурге с четырех крыш спасатели сняли несовершеннолетних
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За сутки в Петербурге с четырех крыш спасатели сняли несовершеннолетних 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В субботу, 26 мая, с четырех крыш Санкт-Петербурга спасатели сняли несовершеннолетних руферов.
В МЧС попросили родителей внимательнее относиться к досугу детей во время летних каникул, так как увлечение высотой может закончиться трагедией.
«В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность организовать и постоянно контролировать досуг своих детей. Очень часто детские и подростковые игры могут быть небезопасны. В связи с этим ГУ МЧС России по Петербургу настоятельно просит родителей обратить внимание на организацию досуга своих детей и ещё раз напомнить им правила безопасного поведения в своё отсутствие», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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