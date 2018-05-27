Готовность №1 к боевому вылету? Пилоты приносят присягу!

Во времена холодной войны США Россия находились в бесконечной гонке ядерных вооружений. В то время обе страны обладали самым большим количеством ядерных вооружений. Сообщается, что во время холодной войны на долю США и СССР приходилось примерно 97% всех запасов ядерных зарядов мира. Обе страны хотели достичь абсолютного преимущества, а поэтому они вкладывали большие человеческие и материальные ресурсы в сферу разработок ядерного вооружения. Несмотря на то, что СССР проиграл эту гонку, однако обе страны, в конце концов, подписали соглашение, которое положило конец этой аномальной гонке. Необходимо признать, что во время холодной войны народы всего мира столкнулись с опасностью полного уничтожения.

Впоследствии Америка постоянно оказывала давление на Россию, и терпение русских уже давно лопнуло. Америка давно привыкла к тому, что российская армия непрерывно усиливает свое военное присутствие, однако последняя новость, скорее всего, заставила Трампа сильно удивиться. По сообщениям российских СМИ, атомная подводная лодка стратегического назначения «Борей» из акватории Баренцево моря успешно запустила четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава», поразив цели на севере Тихого океана, на Камчатке. Сообщается, что эти ракеты, преодолев более 10 тысяч километров, успешно поразили свою цель.

Всем известно, что США в последнее время постоянно оказывают давление на Россию. Помимо того, что США постоянно провоцируют Россию в Сирии , военные действия США в Восточной Европе еще больше раздражают Россию. Заместитель командующего вооруженными силами США в Европе недавно заявил всему миру, что 1200 боевых самолетов НАТО , расположенных по всеми миру, давно подготовились к боевым действиям. А более 100 летчиков бомбардировочного авиационного крыла США, в свою очередь, открыто заявили, что они надеются принять участие в боевых действиях против России, они также высмеивали российскую авиацию, заявляя, что боевые самолеты РФ — это просто живая мишень.

Российская сторона, конечно, не испугалась таких речей. Запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава» является ответной реакцией. Достоверные источники сообщают, что дальность полета ракет «Булава» может достигать 11 тысяч километров, а также каждая «Булава» может нести до 10 ядерных боеголовок. Можно предположить, что это увеличит возможности РФ в области устрашения противника ядерным оружием. Однако такие действия также могут и разозлить США, а это может привести к приостановке ограничений в области ядерного вооружения. А тогда нам всем грозит мировая гонка ядерных вооружений, не так ли?