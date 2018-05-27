Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие

Проходящая испытания ракета средней и большой дальности К-77 является абсолютным оружием против любого противника — она так же опасна, как и Су-57, для которого создана, считают эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine. Эта ракета изменит баланс сил в воздухе в пользу России , пишет издание.

К-77 (изделие 180) — дальнейшее развитие семейства ракет средней дальности Р-77 (экспортное название РВВ-АЕ, в классификации НАТО Adder, гадюка). От предыдущих версий К-77, созданная для истребителей пятого поколения, отличается, в первую очередь большей дальностью полета: 192 км против 110 у РВВ-АЕ.

Конечно, это не самые дальнобойные ракеты из российского арсенала: есть Р-33 и Р-37 с боевым радиусом 300 и 400 км, соответственно. Но эти ракеты создавались специально для стратосферного перехватчика МиГ-31 и могут применяться только им (Р-37 возможно использовать на Су-27 и Су-35 при загрузке в самолет дополнительного программного обеспечения). Это тяжелые ракеты и, что немаловажно, они были разработаны еще в Советском Союзе. Сегодня их характеристики точности не впечатляют, пишет издание.

А К-77 — современное дальнее высокоточное оружие, предназначенное для перехвата даже небольших и высокоманевренных целей, уклониться от него невозможно. Самое интересное в ракете — ее система наведения. Прежде маневренные истребители — например, американский F-15, — могли избежать поражения, резко маневрируя с тем, чтобы выйти из довольно узкого луча захвата ракетной головки самонаведения.

Однако в К-77 поиск цели реализован по-другому. Под радиопрозрачным обтекателем носовой части спрятана антенная решетка, каждая ячейка которой представляет собой моноимпульсный излучатель. Информация с них собирается, обрабатывается и соединяется в общую картинку. Это дает ракете высокую устойчивость против помех — даже если сигнал части ячеек удастся заглушить, остальные получат информацию.

После включения головки самонаведения самолет-носитель продолжает формировать и передавать математическую модель цели. Это необходимо как раз на случай резких маневров. Если предназначенный к уничтожению объект выходит из поля зрения ГСН, сорвав автосопровождение, включается его повторный поиск с использованием модели. В течение всей охоты бортовой компьютер ракеты решает кинематические уравнения для расчета траектории цели.

Если ее бортовой комплекс обороны ставит завесу из помех, головка самонаведения К-77 переключается в пассивный режим и ищет источник этих помех. Когда вражеские станции РЭБ устраивают хаос в эфире, нарушая связь между ракетой и носителем, К-77 преследует цель по специальным, заложенным в память траекториям.

За головкой самонаведения ракеты находится боевая часть с лазерным взрывателем. Определив, что цель находится на оптимальном расстоянии, он дает команду на подрыв 22-килограммового заряда. Боевая часть снаряжена стержнями с микрокумулятивными элементами. Стержни соединены между собой так, что при подрыве ракеты образуют расширяющееся кольцо, буквально разрезающее цель. Микрокумулятивные элементы используются для поражения высокоскоростных целей в режиме самообороны самолета-носителя.

Американская перспективная ракета AIM-120D может сравниться с К-77 по дальности, однако сохраняет все недостатки своих предшественниц. Китайская MH 15 также не может похвастать точностью русской ракеты. В Европе и Израиле ракеты «воздух-воздух» большой дальности вообще не разрабатывают. В результате К-77 станет гарантией превосходства в воздухе российских истребителей Су-57 и других ее носителей, заключает Military Watch.

Кстати

Параллельно с «Изделием 180» создается его сверхдальняя версия, «Изделие 180БД». А носителем обеих ракет станут не только Су-57, но и МиГ-35 вместе с другими российскими истребителями.