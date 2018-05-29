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Детский сад в Воронеже закрыли на 10 дней из-за сальмонеллеза
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Детский сад в Воронеже закрыли на 10 дней из-за сальмонеллеза 

ТАСС 1 час назад
Фото: riavrn.ru
ВОРОНЕЖ, 29 мая. /ТАСС/. Администрация Воронежа приостановила работу детского сада №77 из-за вспышки сальмонеллеза. Со среды на 10 дней закроют все группы детсада, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"В детском саду №77 на улице Челюскинцев, 132, в Воронеже выявлены несколько случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией. Госпитализированы шесть воспитанников, у троих из них диагностирован сальмонеллез. Принято решение о временной приостановке деятельности детсада на 10 дней для полной санитарно-гигиенической обработки всех помещений детского сада", — сообщили в мэрии.
В воронежском детсаду №77 насчитывается 10 групп, которые посещают 337 детей. «Со среды, 30 мая, мы в течение десяти дней будем закрыты», — сообщила ТАСС представительница руководства учреждения.
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