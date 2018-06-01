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В Приамурском объединении ВВО стартовал летний период обучения
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В Приамурском объединении ВВО стартовал летний период обучения 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В летнем периоде обучения в объединении спланировано несколько десятков тактических учений, самой ответственной из которых станет участие в масштабных маневрах «Восток-2018».
Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, приступили к первым занятиям летнего периода обучения после месячного перерыва. С первых занятий подразделения приступают к интенсивной подготовке с боевой стрельбой из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.
Занятия проводятся с применением опыта современных военных конфликтов. Применению новых решений в обучении военнослужащих способствует новая программа боевой подготовки на основе НИР «Колесо», в соответствии с которой организована учеба подразделений укомплектованных военнослужащими по контракту. Вся учеба для таких подразделений теперь проводится в единой тактической обстановке с высокой интенсивностью по восьми разработанным модулям.
В летнем периоде обучения в объединении спланировано несколько десятков тактических учений, самой ответственной из которых станет участие в масштабных маневрах «Восток-2018», сообщил «Звезде» начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
Маневры будут самыми крупными в Вооруженных Силах страны в текущем году и явятся серьезной проверкой соединений и частей Восточного военного округа на способность действовать по предназначению.
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