В Приамурском объединении ВВО стартовал летний период обучения

В летнем периоде обучения в объединении спланировано несколько десятков тактических учений, самой ответственной из которых станет участие в масштабных маневрах «Восток-2018».

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной области Хабаровском крае , приступили к первым занятиям летнего периода обучения после месячного перерыва. С первых занятий подразделения приступают к интенсивной подготовке с боевой стрельбой из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

Занятия проводятся с применением опыта современных военных конфликтов. Применению новых решений в обучении военнослужащих способствует новая программа боевой подготовки на основе НИР «Колесо», в соответствии с которой организована учеба подразделений укомплектованных военнослужащими по контракту. Вся учеба для таких подразделений теперь проводится в единой тактической обстановке с высокой интенсивностью по восьми разработанным модулям.

В летнем периоде обучения в объединении спланировано несколько десятков тактических учений, самой ответственной из которых станет участие в масштабных маневрах «Восток-2018», сообщил «Звезде» начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев

Маневры будут самыми крупными в Вооруженных Силах страны в текущем году и явятся серьезной проверкой соединений и частей Восточного военного округа на способность действовать по предназначению.