В Хабаровском крае бойцы подразделений спецназа ВВО совершили первые в новом учебном периоде прыжки с парашютом

Подобные занятия проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий военнослужащих подразделений специального назначения при выполнении прыжков с парашютом.

В Хабаровском крае с военнослужащими подразделений специального назначения Восточного военного округа (ВВО) состоялись первые в новом учебном периоде занятия в рамках воздушно-десантной подготовки.

По сообщениям Министерства обороны РФ, военнослужащие подразделений спецназа провели групповое десантирование на современных парашютных системах «Арбалет» с оружием с высоты более полутора тысяч метров из вертолетов Ми-8 АМТШ.

Помимо этого были отработаны задачи по десантированию грузов, особое внимание при проведении прыжков было уделено точности приземления.

По данным российского оборонного ведомства, перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Подобные занятия проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий военнослужащих подразделений специального назначения при выполнении прыжков с парашютом, в том числе групповых.