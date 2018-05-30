Израильские ВВС поразили 40 целей в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля во вторник вечером подвергли ударам территорию сектора Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на палестинские СМИ.

Израильские самолеты начали рейды в северных районах анклава. Так еврейское государство отреагировало на очередные ракетные обстрелы своей территории палестинскими радикалами.