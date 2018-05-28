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Еврокомиссия намерена запретить одноразовые пластиковые стаканчики, тарелки и трубочки
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Еврокомиссия намерена запретить одноразовые пластиковые стаканчики, тарелки и трубочки 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые бытовые изделия, в первую очередь столовые приборы (ложки и вилки, стаканчики, тарелки), с целью сокращения загрязнения пластиком мирового океана. Об этом заявил в понедельник заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя новый проект «пластиковой директивы» Еврокомиссии. При этом пластиковые бутылки запрещать не будут, но их производителей заставят вложиться в их сбор и переработку.
"Еврокомиссия обеспечит запрет одноразовой пластиковой продукции, для которой существует адекватная замена. Мы определили список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях", — отметил Тиммерманс. В этот список вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.
"Мы намерены развивать успех, который сопутствовал запрету одноразовых полиэтиленовых пакетов в странах Евросоюза", — заявил Тиммерманс.
Он также подчеркнул, что ЕС не намерен запрещать производство пластиковых бутылок, «но намерен гарантировать, чтобы они максимально часто попадали в переработку». «В частности, мы намерены создать условия, при которых компании-производители должны участвовать в сборе и переработке пластикового мусора. Еврокомиссия поставила задачу к 2025 году довести переработку до 90% всех произведенных пластиковых бутылок», — сообщил Тиммерманс.
ЕК рассчитывает, что директива сможет вступить в силу уже в этом году после ее одобрения Европарламентом и Советом ЕС.
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