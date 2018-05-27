Корабли ВМФ США заметили у спорных островов в Южно‐Китайском море

Корабли военно‐морского флота США заметили неподалеку от островов в Южно‐Китайском море, права на которые предъявляет Китай . Об этом написала «Газета.ru»

Эсминец «Хиггинс» и авианосец «Энтитем» попали в наблюдение Китая на расстоянии 12 морских миль от Парасельских островов. Китайские власти считают эти территории своими, однако соседние азиатские страны это опровергают.

Ранее сообщалось, что китайские военные пытаются ослепить американских военных с помощью лазера. Подобный случай уже удалось зафиксировать на военной базе в Джибути Пентагон назвал действия Пекина «грубой и непреднамеренной небрежностью».