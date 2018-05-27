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Корабли ВМФ США заметили у спорных островов в Южно‐Китайском море
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Корабли ВМФ США заметили у спорных островов в Южно‐Китайском море 

360tv.ru 1 час назад
Корабли военно‐морского флота США заметили неподалеку от островов в Южно‐Китайском море, права на которые предъявляет Китай. Об этом написала «Газета.ru».
Эсминец «Хиггинс» и авианосец «Энтитем» попали в наблюдение Китая на расстоянии 12 морских миль от Парасельских островов. Китайские власти считают эти территории своими, однако соседние азиатские страны это опровергают.
Ранее сообщалось, что китайские военные пытаются ослепить американских военных с помощью лазера. Подобный случай уже удалось зафиксировать на военной базе в Джибути. Пентагон назвал действия Пекина «грубой и непреднамеренной небрежностью».
В январе 2018 года на Северный флот прибыл новый российский военный ледокол «Илья Муромец», ставший первым судном подобного класса, построенным за последние 40 лет в России. Он предназначен для обеспечения прохода военных и гражданских кораблей по Северному морскому пути в любое время года. Подобная задача до недавних пор считалась невыполнимой. Однако теперь освоение Заполярья получает новые перспективы.
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