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МО: Четверо российских военных погибли в Сирии при ударе террористов
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МО: Четверо российских военных погибли в Сирии при ударе террористов 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Как стало известно, нападение произошло в темное время суток. Мобильные группы террористов открыли огонь по сирийским войскам, на месте были убиты два военных советника, еще пятеро россиян получили ранения и были экстренно эвакуированы в госпиталь.
Медики боролись за жизни российских военнослужащих, но полученные ранения оказались слишком тяжелыми — еще двое военных скончались в госпитале. Все погибшие представлены к госнаградам.
Как уточнили в военном ведомстве, на месте происшествия прошел бой, в ходе перестрелки были ликвидированы 43 террориста и несколько автомобилей с оружием.
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