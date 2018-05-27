Ещё
Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих при обстреле боевиков в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих при обстреле боевиков в Сирии 

RT на русском 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время нападения террористов в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли российские военнослужащие. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.
Как отмечается, артиллерийская батарея правительственных войск САР была атакована мобильными группами террористов.
«Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой», — отмечается в сообщении.
В ходе боя военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным вооружением.
Отмечается, что два российских военных советника погибли на месте.
Ещё пятеро были доставлены в российский военный госпиталь. Жизни двоих из них спасти не удалось.
RT на русском: последние новости
Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля» Эрдоган призвал жителей Турции обменивать доллары и евро на лиры Как Иран может ответить на ультиматум США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии погибли российские военные368
В Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»90
В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом9
Путин и Абэ решили судьбу Курил391
Украина выдвинула России новое громкое обвинение768
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
06:22
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ
Политика
00:28
На концерт Шнурова пожаловались в полицию
Шоу-бизнес
00:59
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17
Политика
01:37
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина
Политика
00:41
Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»
Политика
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение