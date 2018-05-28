В бою с террористами: в Сирии погибли четверо российских военных

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении.

Двоих из них спасти не удалось.

Как рассказали в Минобороны , несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Он длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Потери ВКС в Сирии

Предыдущие потери российская группировка в Сирии понесла в начале мая. Седьмого мая при выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52, оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — заявили тогда в оборонном ведомстве.

Третьего мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли.

Один из погибших, майор Альберт Давидян , был командиром авиационного звена эскадрильи. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркнули в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин вручил родственникам погибшего летчика «Золотую Звезду» Героя России.

С 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, которые находились там с сентября 2015 года по запросу Дамаска . Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военных базах Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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