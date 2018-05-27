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Армия РФ получит «Торнадо»
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Армия РФ получит «Торнадо»
News.ru
1 час назад
Комментарии
Вооружённые силы
РФ
примут на вооружение автомобили семейства «Торнадо». Уже в 2018 году новая техника придёт на замену старым
«КамАЗ»
и «Урал».
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