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Армия РФ получит «Торнадо»
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Армия РФ получит «Торнадо» 

News.ru 1 час назад
Вооружённые силы РФ примут на вооружение автомобили семейства «Торнадо». Уже в 2018 году новая техника придёт на замену старым «КамАЗ» и «Урал».
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