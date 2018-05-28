Три соединения РВСН полностью перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс»

Три соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перешли на использование подвижных ракетных комплексов «Ярс».

Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев

«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — сказал он.

При этом Каракаев уточнил, что продолжается процесс перевооружения ещё трёх ракетных соединений — Иркутского, Йошкар-Олинского и Козельского.