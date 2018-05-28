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Три соединения РВСН полностью перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс»
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Три соединения РВСН полностью перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Три соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перешли на использование подвижных ракетных комплексов «Ярс».
Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев.
«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — сказал он.
При этом Каракаев уточнил, что продолжается процесс перевооружения ещё трёх ракетных соединений — Иркутского, Йошкар-Олинского и Козельского.
Ранее «Известия» сообщали, что Министерство обороны России сократит количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-12М «Тополь».
RT на русском: последние новости
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