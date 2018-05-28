На комплексы «Ярс» перевооружено уже три соединения РВСН

Три соединения РВСН завершили переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Об этом он сообщил в интервью газете Минобороны «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев

По словам Каракаева, завершено переовооружение на комплексы «Ярс» в Тейковском, Тагильском и Новосибирском соединениях.

Он также подчеркнул, что переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений еще продолжается.

Кроме того, продолжается перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» шахтного базирования».

Государственные контракты на поставку новых ракетных комплексов стратегического назначения выполняются в полном объеме, а выполнение в 2017 году плана по перевооружению позволило до 66% повысить долю оснащения современными образцами ракетного вооружения и увеличить возможности ядерного сдерживания.