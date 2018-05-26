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Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили из тюрьмы американца
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Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили из тюрьмы американца 

ТАСС 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы согласилось освободить из тюрьмы американца Джошуа Холта, который в 2016 году был заключен под стражу по обвинениям в хранении оружия, он в субботу прибудет в Соединенные Штаты и посетит Белый дом. Об этом сообщил в своем Twiiter президент США Дональд Трамп.
"Хорошие новости по поводу освобождения американского заложника из Венесуэлы. Он должен приземлиться в округе Колумбия (Вашингтон) этим вечером и прибыть в Белый дом со своей семьей примерно в 19:00 (02:00 воскресенья мск). Прекрасные люди штата Юта будут чрезвычайно счастливы", — написал он.
Как сообщают американские СМИ, речь идет о гражданине США Джошуа Холте из штата Юта, который в 2016 году прибыл в Венесуэлу, чтобы сыграть свадьбу со своей невестой родом из этой страны, однако вскоре был арестован после того, как стражи порядка нагрянули с рейдом к нему домой и обнаружили там автомат АК-47 и ручную гранату.
По мнению экспертов, освобождение американца последовал за встречей в пятницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с американским сенатором Бобом Коркером, который возглавляет в Сенате Конгресса США комитет по иностранным делам. О ней в субботу стало известно из Twitter главы южноамериканского государства. По словам Мадуро, консультации состоялись «в рамках укрепления боливарианской дипломатии мира».
Напряженность в отношениях Каракаса и Вашингтона возросла после того, как 20 мая Мадуро был переизбран на пост главы государства. Трамп после этого подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.
В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем его политических противников.
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