СМИ: Хуситы запустили баллистическую ракету по силам аравийской коалиции в Йемене

ТАСС , 27 мая. Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили баллистическую ракету по позициям коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией , на западном побережье йеменской провинции Таиз . Об этом сообщает в воскресенье подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Информация о результатах обстрела не приводится.

За минувшие два месяца мятежники значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.