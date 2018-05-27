СМИ: Хуситы запустили баллистическую ракету по силам аравийской коалиции в Йемене 

ТАСС, 27 мая. Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили баллистическую ракету по позициям коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на западном побережье йеменской провинции Таиз. Об этом сообщает в воскресенье подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
Информация о результатах обстрела не приводится.
За минувшие два месяца мятежники значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил и мятежников-хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года в Йемен аравийской коалиции.