Учения Черноморского флота в летнем периоде обучения поддержит авиация ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая — РИА Новости . Все учения корабельных группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии в предстоящем летнем периоде обучения пройдут при поддержке сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

Такую задачу поставил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

Ранее сообщалось о начале подготовки к проведению уникальных тактических учений 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа совместно с Черноморским флотом. На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника. Авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят все имеющиеся виды учебно-боевых задач.

Крыму. "Многие элементы замысла учений летчикам ЮВО предстоит выполнить впервые", — отметил Дворников. Учебно-боевые задачи личному составу авиационных частей предстоит выполнить одновременно на территории нескольких регионов, в том числе на Ставрополье , в Краснодарском крае , в Ростовской области

Летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Откуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на один из авиационных полигонов в Крыму. Вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта.

Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые выполнят применение управляемых ракет класса «воздух-воздух» в небе над крымским полигоном «Опук» по воздушным мишеням. Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника.

Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника.

В предстоящих совместных учениях авиации, ПВО и флота также будут задействованы общевойсковые, морские и авиационные полигоны, дислоцированные в Ростовской области и на Кубани. Совместные с Черноморским флотом летно-тактические учения штурмовой авиации, летно-тактические учения с боевым применением оперативно-тактической авиации, а также тактические учения с соединением ПВО будут проведены в первой декаде июня.