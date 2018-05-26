Совместные учения проведут Черноморский флот и 4-я армия ВВС и ПВО ЮВО

Соединения ЧФ примут участие в роли условного противника, авиачасти объединения ВВС и ПВО выполнят задачи в составе штурмовой, армейской, истребительной, бомбардировочной, разведывательной и военно-транспортной авиации.

4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом приступили к подготовке уникальных тактических учений.

«На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника, — сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников . — В свою очередь авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят учебно-боевые задачи в составе всех имеющихся видов — штурмовой, армейской, истребительной, бомбардировочной, разведывательной и военно-транспортной авиации. При этом многие элементы замысла летчикам ЮВО предстоит выполнить впервые».

В первой декаде июня в ЮВО будут проведены совместные летно-тактические учения штурмовой авиации, летно-тактические учения с боевым применением оперативно-тактической авиации, а также тактические учения с соединением ПВО.

Летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Откуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на один из авиационных полигонов, расположенных в Крыму.

Вертолеты армейской авиации подыграют морской пехоте Черноморского флота, обеспечив огневую поддержку высадки морского десанта на общевойсковом полигоне Опук.

Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые выполнят применение управляемых ракет класса «воздух-воздух» в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням.

Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника.

Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника.

В предстоящих совместных учениях авиации, ПВО и флота также будут задействованы общевойсковые, морские и авиационные полигоны, дислоцированные в Ростовской области и на Кубани.