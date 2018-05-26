Корабли Каспийской флотилии совместно с авиацией ЮВО проведут учение по защите экономических интересов России

По замыслу учения, судно условного противника с группой захвата на борту попытается уничтожить буровую платформу в северной части Каспийского моря.

Отряд кораблей Каспийской флотилии совместно с истребителями-бомбардировщиками Южного военного округа (ЮВО) и отрядом противодиверсионных сил и средств (ПДСС) проведут учение по защите морской экономической деятельности России в Каспийской морской зоне.

По замыслу учения, судно условного противника с группой захвата на борту попытается уничтожить буровую платформу в северной части Каспийского моря. Противостоять «врагу» будут моряки-каспийцы и лётчики ЮВО.

От Каспийской флотилии будут задействованы ракетный корабль «Дагестан», малый артиллерийский корабль «Астрахань», малый морской танкер «ВТН-57», а также 3 быстроходные лодки «БЛ-680» и отряд боевых пловцов ПДСС.

Авиация ЮВО будет представлена парой многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые с использованием средств имитации будут наносить удары по условному противнику авиационными средствами поражения.

Всего в мероприятии примут участие более 300 военнослужащих. Учение пройдет до30 мая.