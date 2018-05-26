День передовых технологий правоохранительных органов прошел в Балашихе

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, на мероприятии правоохранители показали более 60 единиц спецтехники, 50 видов стрелкового оружия, а также беспилотные комплексы.

Всего свою продукцию представили 124 отечественных предприятия. Кроме оружия свое умение показали спецназовцы.

В мероприятии приняли участие представители силовых ведомств, связанных с обеспечением безопасности страны, а также специалисты ведущих российских оборонных предприятий.

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