Россия провела испытания ЗРК рекордной дальности

Россия без лишней огласки провела испытание ракет класса «земля-воздух» с максимальной дальностью поражения целей, сообщает телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на анонимные источники, знакомые с данными разведки США о программах вооружения.

Зенитный ракетный комплекс С-500 успешно поразил цель на расстоянии около 481 километр, что, по оценкам США, почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих известных тестов, рассказали источники телеканала на условиях анонимности.

Россия утверждает, что наземный ракетный комплекс способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35. Система С-500 расширит возможности Кремля по поражению нескольких целей точными ударами. Россия также утверждает, что система имеет способна уничтожать объекты, летящие на околоземных орбитах или в 100 километрах над поверхностью Земли.

Между тем, информация об испытаниях новой ракетной системы появилась на фоне сообщений о причастности России к гибели малайзийского «Боинга», совершавшего рейс МН-17 в 2014 году над Восточной Украиной. Россия отрицает свою причастность к инциденту. В четверг Минобороны Москвы заявило, что ни один из ракетных комплексов ПВО страны не пересекал российско-украинскую границу.

По сообщениям, самолет был сбит из ЗРК «Бук», в результате чего погибло почти 300 человек. Система «Бук» относится к другому семейству ракетных систем по сравнению с новейшим С-500 и его предшественником С-300В4, который стоит на вооружении с конца 1970-х годов.