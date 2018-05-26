Бомбардировщики Ту-22М уничтожают «противника» 24 бомбами: видео

Сайт телеканала «Звезда» публикует видео конкурса «Авиадартс», в котором принимали участие бомбардировщики Ту-22М3, которые уничтожили переправу условного противника.

Удар по переправе был нанесен бомбардировщиками Ту-22 с помощью 24 бомб ОФАБ 250-270.

После этого для обеспечения высадки тактического десанта в тылу противника группа штурмовиков Су-25СМ3 нанесла удар по бронетехнике и роте средних танков противника.

Удары наносились с помощью ракетного и пушечного вооружения.

Дальний бомбардировщик Ту-22М — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан в первую очередь для уничтожения авианосных группировок, однако могут наносить удары и по наземным целям с помощью бомб и крылатых ракет.

Штурмовик Су-25 создан для непосредственной поддержки войск на поле боя. Его последняя модификация Су-25СМ3 отличается системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до десяти метров, прицельно-навигационным комплексом, позволяющим повысить точность неуправляемого оружия до уровня управляемого.