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Бомбардировщики Ту-22М уничтожают «противника» 24 бомбами: видео
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Бомбардировщики Ту-22М уничтожают «противника» 24 бомбами: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» публикует видео конкурса «Авиадартс», в котором принимали участие бомбардировщики Ту-22М3, которые уничтожили переправу условного противника.
Удар по переправе был нанесен бомбардировщиками Ту-22 с помощью 24 бомб ОФАБ 250-270.
После этого для обеспечения высадки тактического десанта в тылу противника группа штурмовиков Су-25СМ3 нанесла удар по бронетехнике и роте средних танков противника.
Удары наносились с помощью ракетного и пушечного вооружения.
Дальний бомбардировщик Ту-22М — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан в первую очередь для уничтожения авианосных группировок, однако могут наносить удары и по наземным целям с помощью бомб и крылатых ракет.
Штурмовик Су-25 создан для непосредственной поддержки войск на поле боя. Его последняя модификация Су-25СМ3 отличается системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до десяти метров, прицельно-навигационным комплексом, позволяющим повысить точность неуправляемого оружия до уровня управляемого.
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