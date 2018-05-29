Военные летчики соревнуются за звание лучших: как проходит конкурс «Авиадартс-2018» под Рязанью

В соревнованиях принимают участие 60 экипажей, состоящих из лучших военных летчиков страны.

Рязанской области продолжается всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018». Участники состязаний приступили к уничтожению наземных целей.

Во всеармейском конкурсе «Авидартс» военные летчики соревнуются сразу в нескольких дисциплинах — отрабатывают задачи визуальной воздушной разведки, технику пилотирования в составе пары, элементы воздушного боя и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, а также сдают нормативы по физической подготовке.

Всего в соревновании принимают участие 60 экипажей. Несколько часов подряд судейская коллегия наблюдает за поражением целей. Попадания фиксируются средствами объективного контроля с воздуха и земли. После бомбометаний и пусков судьи выезжают на полигон.

Прямое попадание в мишень, так называемый хет-трик бомбами, ракетами и авиационной пушкой, оформляет экипаж Александра Верткова из Липецка

Итоги конкурса будут подведены 2 июня. Лучшие летчики примут участие в международном конкурсе.