Участники всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018» приступили к уничтожению наземных целей на полигоне под Рязанью

Конкурсанты выполняют пуски неуправляемых ракет, стрельбу из авиационных пушек, отрабатывают бомбометание, а также десантирование многотонных грузов.

Рязанской области авиационные экипажи, участвующие во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2018», приступили к финальному этапу соревнований — боевому применению по наземным целям.

Конкурсантам предстоит выполнить пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек. Экипажи бомбардировщиков отработают бомбометание, а военно-транспортной авиации — десантирование многотонных грузов.

При выполнении боевого применения будут оцениваться попадание в зачетную зону, отмеченную вокруг каждой из мишеней на полигоне Дубровичи. Максимальное количество баллов летчики смогут получить за прямое попадание в цель и ее уничтожение.

Всего на полигоне было подготовлено более 60 тактических, стрелковых, бомбардировочных и радиолокационных мишеней. Все они поделены на 12 типов под различные виды авиационных средств поражения и представляют собой аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, а также объекты инфраструктуры.

В настоящий момент экипажи уже отработали задачи визуальной воздушной разведки, технику пилотирования в составе пары, элементы воздушного боя и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, а также сдали нормативы по физической подготовке.