Ещё
Участники всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018» приступили к уничтожению наземных целей на полигоне под Рязанью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018» приступили к уничтожению наземных целей на полигоне под Рязанью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурсанты выполняют пуски неуправляемых ракет, стрельбу из авиационных пушек, отрабатывают бомбометание, а также десантирование многотонных грузов.
В Рязанской области авиационные экипажи, участвующие во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2018», приступили к финальному этапу соревнований — боевому применению по наземным целям.
Конкурсантам предстоит выполнить пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек. Экипажи бомбардировщиков отработают бомбометание, а военно-транспортной авиации — десантирование многотонных грузов.
При выполнении боевого применения будут оцениваться попадание в зачетную зону, отмеченную вокруг каждой из мишеней на полигоне Дубровичи. Максимальное количество баллов летчики смогут получить за прямое попадание в цель и ее уничтожение.
Всего на полигоне было подготовлено более 60 тактических, стрелковых, бомбардировочных и радиолокационных мишеней. Все они поделены на 12 типов под различные виды авиационных средств поражения и представляют собой аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, а также объекты инфраструктуры.
В настоящий момент экипажи уже отработали задачи визуальной воздушной разведки, технику пилотирования в составе пары, элементы воздушного боя и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, а также сдали нормативы по физической подготовке.
ТК «Звезда»: последние новости
Соляная буря с Аральского моря накрыла Узбекистан и Туркменистан: видео Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника: видео США отложили новые санкции против Северной Кореи – СМИ
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом199
Путина спросили про дорогой бензин158
Украина заявила о потере новой территории276
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео39
Россияне скупают водку и хлеб92
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение