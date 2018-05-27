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Под Рязанью начался «Аваидартс-2018»
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Под Рязанью начался «Аваидартс-2018» 

ТВ Центр 36 минут назад
Фото: ТВ Центр
На полигоне Дубровичи под Рязанью — высший пилотаж! Десятки образцов воздушной техники принимают участие во всероссийском конкурсе «Авиадартс-2018», сообщает "ТВ Центр".
Лётную программу открыли масштабным двухчасовым представлением. Самые передовые модели самолётов и вертолётов наносили удары по условным наземным объектам. В общей сложности пилоты взорвали более 10 тонн бомб и ракет. Зрителям показали воздушный бой истребителей Су-35С и новейших Су-57, групповые пуски ракет вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник», а также массированный авиаудар дальнего бомбардировщика Ту-22М3 и многое другое.
Манёвры проходили на запредельных скоростях и на низких высотах. Также состоялись выступления знаменитых пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Конкурс продлится до 2 июня.
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