Под Рязанью начался «Аваидартс-2018»

На полигоне Дубровичи под Рязанью — высший пилотаж! Десятки образцов воздушной техники принимают участие во всероссийском конкурсе «Авиадартс-2018», сообщает "ТВ Центр"

Лётную программу открыли масштабным двухчасовым представлением. Самые передовые модели самолётов и вертолётов наносили удары по условным наземным объектам. В общей сложности пилоты взорвали более 10 тонн бомб и ракет. Зрителям показали воздушный бой истребителей Су-35С и новейших Су-57, групповые пуски ракет вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник», а также массированный авиаудар дальнего бомбардировщика Ту-22М3 и многое другое.

Манёвры проходили на запредельных скоростях и на низких высотах. Также состоялись выступления знаменитых пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Конкурс продлится до 2 июня.