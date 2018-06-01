На закрытии конкурса «Авиадартс-2018» в Рязани состоится масштабное авиашоу

Свое мастерство продемонстрируют пилоты авиагрупп «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России».

Рязани на территории аэродрома Дягилево во время торжественной церемонии закрытия конкурса «Авиадартс-2018», которая состоится 2 июня, пройдет масштабное авиашоу с участие трех пилотажных групп ВКС.

Воздушный показ пройдет после объявления результатов соревнований военных летчиков и награждения победителей и призеров.

В рамках мероприятия экипажи авиагруппы «Стрижи» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также отработают парный и одиночный пилотаж.

Летчики авиагруппы «Беркуты» продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи «Соколов России» покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, а также групповой пилотаж.

В ходе соревнований конкурсанты выполнили полеты на воздушную разведку, технику пилотирования, навигацию и боевое применение по наземным целям, сдали зачеты по теоретической и физической подготовке.

Победители примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2018».

Для всех желающих на аэродроме Дягилево в этот день будет свободный вход, на стоянке авиационной техники будут представлены образцы современных самолетов и вертолетов, задействованных в конкурсе и стоящих на вооружении Воздушно-космических сил.