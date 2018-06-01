Ещё
На закрытии конкурса «Авиадартс-2018» в Рязани состоится масштабное авиашоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На закрытии конкурса «Авиадартс-2018» в Рязани состоится масштабное авиашоу 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Свое мастерство продемонстрируют пилоты авиагрупп «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России».
В Рязани на территории аэродрома Дягилево во время торжественной церемонии закрытия конкурса «Авиадартс-2018», которая состоится 2 июня, пройдет масштабное авиашоу с участие трех пилотажных групп ВКС.
Воздушный показ пройдет после объявления результатов соревнований военных летчиков и награждения победителей и призеров.
В рамках мероприятия экипажи авиагруппы «Стрижи» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также отработают парный и одиночный пилотаж.
Летчики авиагруппы «Беркуты» продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи «Соколов России» покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, а также групповой пилотаж.
В ходе соревнований конкурсанты выполнили полеты на воздушную разведку, технику пилотирования, навигацию и боевое применение по наземным целям, сдали зачеты по теоретической и физической подготовке.
Победители примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2018».
Для всех желающих на аэродроме Дягилево в этот день будет свободный вход, на стоянке авиационной техники будут представлены образцы современных самолетов и вертолетов, задействованных в конкурсе и стоящих на вооружении Воздушно-космических сил.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипаж новейшего «Тайфун-К» спас из засады «Тигр»: кадры учений спецназа в Сибири Малайзия объявила о невиновности России в крушении MH 17 В Москве прошли переговоры глав военных ведомств России и Израиля
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Крымском мосту произошло первое ЧП186
Путина спросили о пенсионном возрасте242
Болгарию призвали отказаться от России125
Как мост изменил жизнь крымчан36
Герой Афгана «воскрес» спустя десятилетия11
Видео
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
00:10
Трагедия в Иркутске. Десять детей получили ожоги
Пожары Происшествия
04:21
Болгарию призвали отказаться от России
В мире
08:49
Новейший авианосец США испустил пар
Оружие Армия
01:39
В Раде признали позор украинских спецслужб
В мире
00:38
Темникова отреклась от сексуальности из-за комплексов
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение