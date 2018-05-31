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На полигоне под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2018»
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На полигоне под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в течение заключительного этапа соревнований было использовано свыше 10 тонн авиабомб, около 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек, а также десантировано более 20 тонн грузов.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2018». Летчики всех родов авиации отработали пуски неуправляемых ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, а также десантирование грузов на точность.
Всего в течение заключительного этапа соревнований было использовано свыше 10 тонн авиабомб, около 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек, а также десантировано более 20 тонн грузов.
Стоит отметить, что каждый из участников конкурса попал авиационными средствами поражения в зачетную зону, при этом около 40% экипажей уничтожили мишени прямыми попаданиями.
Для точного подсчета очков в ближайшее время будут проанализированы данные средств объективного контроля, установленных на самолетах и вертолетах, а также материалы системы видеофиксации БПЛА и установленной по периметру полигона.
Итоги конкурса будут подведены 2 июня с.г.
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018» проходит в Рязанской области. В нем принимают участие команды ВКС, военных округов и морской авиации ВМФ. Всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.
Летчики выступают на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.
Всего на полигоне было подготовлено более 60 тактических, стрелковых, бомбардировочных и радиолокационных мишеней. Все они поделены на 12 типов под различные виды авиационных средств поражения и представляют собой аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры.
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