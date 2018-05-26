Ещё
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 26 мая. Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края, получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в субботу пресс-службе округа.
"Новое подразделение РХБ защиты на Алтае получило на вооружение ТОС-1А «Солнцепек». Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая", — сказали в пресс-службе.
В военном округе добавили, что экипажи ТОС-1А, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
ТАСС: последние новости
Коворкинг "Точка кипения" создадут в Забайкалье при поддержке Байкальской горной компании Власти Самарской области допустили сокращение числа ГУПов в регионе в пять раз В Воронеже откроется третий пассажирский вокзал
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт самый страшный кошмар НАТО231
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»33
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»682
Рада призвала восстановить сотрудничество с РФ317
Наглость Волочковой стала причиной скандала109
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение