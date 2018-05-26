Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»

ТАСС , 26 мая. Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края , получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в субботу пресс-службе округа.

"Новое подразделение РХБ защиты на Алтае получило на вооружение ТОС-1А «Солнцепек». Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая", — сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что экипажи ТОС-1А, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.

ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.