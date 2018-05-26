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Новая ракета «пожирает» сама себя по мере подъема в космос
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Новая ракета «пожирает» сама себя по мере подъема в космос 

TechCult 54 минуты назад
Фото: TechCult
Коллективу шотландских и украинских ученых удалось достичь прорыва в создании механизма контроля для самопоглощаемой ракетной топливной системы. В отличие от классической схемы (бак с топливом плюс двигатель), здесь рабочим веществом для двигателя является сама ракета. Ее корпус и внутренние элементы сделаны из компонентов топлива и поэтапно сгорают в двигателе во время работы. У новой ракеты нет топливного бака, как такового. Вместо этого корпус состоит из сегментов-емкостей, которые выполнены из твердого горючего и заполнены жидким окислителем. При попадании в камеру сгорания двигателя они разогреваются до 3200 °C и превращаются в газы. Образуется реактивная струя, которая выбрасывается из сопла и придает ракете ускорение.
При работе такой системы соблюдается базовый принцип: по мере полета ракета сохраняет ускорение, но становится все легче и меньше, что и позволит ей добраться до космоса. Здесь нет лишних ступеней, которые нужно сбрасывать, не нужны громоздкие управляющие системы, ниже требования к безопасности узлов и компонентов. Рисковать и отправлять космонавтов на самосжигаемой ракете никто не будет, а вот забросить на орбиту маленький спутник CubeSat по цене только сожженного топлива — это кажется интересной перспективой.
В ходе лабораторных испытаний конструкторам удалось добиться стабильной работы ракеты пока всего в течение 60 секунд. Но они убедились в принципиальной возможности управляемо подавать в камеру сгорания сегменты корпуса, сохраняя надежность всей конструкции. Следующий этап — создание прототипа, который сможет полететь в реальности.
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