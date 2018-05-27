В Забайкалье прошло прощание с двумя погибшими в Сирии военными

Минобороны РФ в воскресенье проинформировало, что в Сирии погибли четверо российских военных в результате обстрела со стороны боевиков: два военных советника погибли на месте, двое скончались в госпитале. В ходе боя уничтожены 43 террориста. Командование представило всех российских военных к государственным наградам.

"Проводить пришло более 200 человек — много военных, много гражданских. Сержант будет похоронен на центральном кладбище Читы, лейтенант — в Песчанке, пригороде Читы. По прозвучавшей на прощании информации, тела ещё двух погибших в Сирии военных увезли в районы Забайкальского края", — заявил собеседник агентства.

По данным российского военного ведомства, в сирийской провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военных получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось, отмечает Минобороны РФ.

Как информирует ведомство, сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

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