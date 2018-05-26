Вооруженный до зубов Калининград пугает НАТО 

Российский флот Балтийского моря, дислоцированный в Калининграде, значительно сильнее, чем все военно-морские силы Польши. Кроме того, ВМС Литвы, Латвии и Эстонии не имеют значительных возможностей для борьбы с возможным противником.
Всё это, по мнению The National Interest, даёт большую фору России в регионе, так как НАТО такими ресурсами не обладает. По мнению издания, самая большая угроза исходит от ракетных комплексов «Искандер-М».
Россия может использовать и ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101. Их точное количество остаётся неизвестным, однако их хватит для того, чтобы поразить любую цель в Польше.
Издание пишет, что Калининград вооружён до зубов, а у стран НАТО не получится противостоять российским войскам.