Вооруженный до зубов Калининград пугает НАТО

Латвии и Российский флот Балтийского моря, дислоцированный в Калининграде , значительно сильнее, чем все военно-морские силы Польши . Кроме того, ВМС Литвы Эстонии не имеют значительных возможностей для борьбы с возможным противником.

Россия может использовать и ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101. Их точное количество остаётся неизвестным, однако их хватит для того, чтобы поразить любую цель в Польше.

Издание пишет, что Калининград вооружён до зубов, а у стран НАТО не получится противостоять российским войскам.